Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

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--BATMAN-

-Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri gelen mektupları kontrol etmelerinden detay

-Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi öğrencilerin gönderdiği mektup içerinden çıkan cevşen ve Türk bayraklı kolye

-Öğrencilerin mektupta Türk bayraklı resimler çizmesinden detay

-İlkokul öğrencisi Muhammed okul harclığını mektup içine komasından ve mektuptan detay

-Gelen mektuplardan detaylar

-Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar röportajı

-Öğrencilerin yazdığı mektuplardan detaylar



( ANKARA -BATMAN)- Şehit polis Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cefer Erin de, yazdığı mektupta babasının intikamının alınmasını istedi ANKARA



- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda şehit çocuğunun yazdığı mektup okundu. Mektuptaki ifadeler ise şöyle:“Merhaba asker abi benim adım Yusuf Cevher Erin, ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin.”Bakanlık ise karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:"Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz." BATMAN



- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi organizasyonu Batman merkez ve ilçelerdeki bütün okullardan Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral ve destek için 3 bin 214 mektup gönderildi. Öğrencilerden bazıları yolladıkları mektubun içine harçlık bazıları da hediye koydu.Batmanlı öğrenciler destek vererek Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere mektup yazdı. Mektup yazan çocukların arasında bulunan şehit polis Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cefer Erin babasının intikamının almasını istedi. Bazı çocukların gönderdikleri mektubun içine harçlıklarını bazılarının da hediye koyması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.70 okuldan 3 bin 214 mektupTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, devletin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı başlattığını hatırlattı. Pekacar, "Böylesi günlerde milletçe birlik ve beraber içerisinde olarak devletimizin yanında amasız, koşulsuz yer almak bir vatandaşlık görevidir. Bizler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Batman’daki bütün okullarda 'Batmanlı öğrencilerden asker ağabeylerine mektup' sloganlarıyla bir mektup kampanyası başlattık. Şuan itibariyle 70 okuldan 3 bin 214 mektup elimize ulaştı. Bu mektupları sınır ötesi harekatın komuta merkezine götürüp bizzat askerlerimize teslim edeceğiz" dedi.

"Siz şehit olmayın savaşı kazanın teröristleri bitirin babamın intikamını alın"Ellerine ulaşan 3 bin 214 mektubun hepsinin ayrı bir samimiyet ve duygu barındırdığını kaydeden Pekacar, şöyle devam etti:"Ancak bu mektuplardan iki şey vardır ki ben bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Birinci mektubumuz şehit polis Yusuf Erin’in oğlu Yusuf Cefer Erin tarafından, 'Benim adım Yusuf Cefer Erin, ben sizi çok seviyorum, savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz, annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu, üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın savaşı kazanın teröristleri bitirin babamın intikamını alın' diyor, bir şehit çocuğu babasının intikamını istiyor. Bir diğer mektubumuz Beşiri’nin İki Köprü beldesine bağlı bir köyde yaşayan Muhammed Emre Özalp’ten mektup uzun ben son paragraflarını okuyacağım. Mektup sonunda diyor ki Muhammed, 'Ben size harçlığımı gönderiyorum lütfen bu harçlığımla bir çocuğa hediye alın hediye alın ki çocuklar üzülmesin, çocuklar yetim kalmasın ve teröristlere deyin ki bizim çocuklarımız vatanını ve bayrağını çok seviyor' diyor. Gönderdiği mektup içerisinde harçlığı 21 buçuk lira. Bizim çocuklarımız dahi bu kadar mert bu kadar merhametli bu kadar yürekli iken hiç kimse bu milleti dize getiremeyecektir. Biz milletçe birlik ve beraber olduğumuz sürece dünyanın bütün Trump’ları ve onların bütün uşakları dahi bir araya gelse bu vatanı bölmeyecek bayrağımızı indiremeyecek ezanımızı susturamayacaklarıdır. Mazlumlar ölmesin diye kendi canını hiçe sayarak tekbirlerle cephe koşan Muhammedin ordusuna selam olsun" diye konuştu.





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