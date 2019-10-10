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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'na destek - KIRŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı'na destek - KIRŞEHİR

- Barış Pınarı Harekatı - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan'ın gelişi - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kılıçaslan'ın açıklamaları - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği dış plan görüntüleriBarış Pınarı Harekatı'na destek - Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, öğrenciler ve işçiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiSİVAS (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, öğrenciler ve işçiler destek verdi.Sivas'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"un önünde toplanan vagon işçileri, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Mehmetçik için dua etti.TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, burada yaptığı açıklamada, Suriye sınırında dün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını anımsattı.Harekata katılan askerlere manevi olup, yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua ettiklerini söyleyen Başoğlu, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kastedenlere karşı mücadele etmek amacıyla ordumuz orada. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." dedi.
- Şehit ailelerinden operasyona destekSivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, bir an önce yurtlarına dönmeleri için harekatın gerekli olduğunu söyledi.

Bu operasyonu yapabilecek orduya sahip tek devletin, İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Hızal, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediği operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olan aslan yürekli, çelik bilekli, kahraman Türk ordumuzun, bu operasyondan da en güzel şekilde yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. Kahramanlarımıza Barış Pınarı Harekatı'nda ve terörle mücadelede üstün başarılar diliyor, illerimizden şehit ailelerimizin, gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden, zafer Allah'tandır." - Kırşehir Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti.
Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine hiçbir zaman fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçaslan, milletin her zaman ordusunun yanında olduğunu vurguladı.

Terörle Mücadele Basın Toplantısı Sınır Güvenliği Şehit Aileleri Terör Örgütü 

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