Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu - ŞANLIURFA
- Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons - Ceylanpınar kent merkezinden görüntüŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için anonslar yapıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım