Barış Pınarı Harekatı - Askeri araçlardan oluşan konvoy, Tel Abyad'a geçiş yaptı - TEL ABYAD
- Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad 'daki terör hedeflerine yoğun roketatar ve obüs atışları - Komandoları taşıyan zırhlı araçların ilçeden ayrılması - Araçların sınır yoluna girmesi ve sınırı geçerek Tel Abyad 'a geçmesiBarış Pınarı Harekatı - Askeri araçlardan oluşan konvoy, Akçakale'den Tel Abyad tarafına geçiş yaptıŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.
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