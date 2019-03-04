Barış Pehlivan Gezi iddianamesinde yer alacak mı?



Cem Küçük Oda Tv'nin askeri darbeye zemin hazırladığını iddia ederek ' Barış Pehlivan Soner Yalçın Fethullaçıların gazetesinde çalıştı ve onlar ne derse desin yaptı. Oda Tv seçilmiş hükümeti devirmek için hem Gezi'de hem de 17-25 Aralık'ta FETÖ'yle işbirliği yaptı. Bunlar tüm kanıtlarıyla net. Bunların derdi 27 Mayıs gibi bir ortam yapmak Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Tayyip Erdoğan'ın ailesinin Menderes'i ailesi gibi son bulmasını istemek ve darbeye zemin hazırladılar. ' ifadelerini kullandı. BEYAZ GAZETE





