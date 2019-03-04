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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Barış Pehlivan Gezi iddianamesinde yer alacak mı?

Barış Pehlivan Gezi iddianamesinde yer alacak mı?

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın modere ettiği Ne Var Ne Yok programına konuk olan gazeteci yazar Cem Küçük 15 Temmuz sürecinin gelmesinde Soner Yalçın ve Oda TV'nin önemli bir rolünün olduğunu söyledi.

Ne Var Ne Yok Türker Akıncı Soner Yalçın Cem Küçük Beyaz Tv 


Cem Küçük Oda Tv'nin askeri darbeye zemin hazırladığını iddia ederek ' Barış Pehlivan Soner Yalçın Fethullaçıların gazetesinde çalıştı ve onlar ne derse desin yaptı. Oda Tv seçilmiş hükümeti devirmek için hem Gezi'de hem de 17-25 Aralık'ta FETÖ'yle işbirliği yaptı. Bunlar tüm kanıtlarıyla net. Bunların derdi 27 Mayıs gibi bir ortam yapmak Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Tayyip Erdoğan'ın ailesinin Menderes'i ailesi gibi son bulmasını istemek ve darbeye zemin hazırladılar. ' ifadelerini kullandı. BEYAZ GAZETE


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