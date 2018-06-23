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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Barınaktaki köpek, 15 yavruya annelik yapıyor - EDİRNE

Barınaktaki köpek, 15 yavruya annelik yapıyor - EDİRNE

- Köpeklerden detaylarBarınaktaki köpek, 15 yavruya annelik yapıyorEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE - HAYKO) ait Can Evi Barınağı'ndaki "Leydi" isimli köpek, 11 yavrusunun yanı sıra 4 yavru köpeğe de annelik yapıyor.İlçede yaşayan vatandaşlar, yol kenarında buldukları köpek ve yavrularını barınağa getirdi. Barınak yetkililerinin "Leydi" ismini verdiği köpek, 11 yavrusunun yanı sıra barınaktaki 4 yavru köpeği de emzirmeye başladı.
Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, yaptığı açıklamada, dişi köpeğin yavrularıyla birlikte hayvanseverler tarafından barınağa getirildiğini söyledi.

Köpeğin yavrularıyla yol kenarına atıldığını aktaran Cebeci, "Köpek ve minik yavruları bize getirildi.
Sağlık kontrolleri yapıldı. Leydi kendi yavrularının yanı sıra 4 yavruya süt annelik yapıyor. Onları da kendi yavrularından ayrı tutmuyor. Başka bir dişi köpeğin yavrularına sahip çıkıyor. 15 yavruya annelik yapması çok zor. Beslemek için ilave yaş mamaya da ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz. Yavruları sahiplendireceğiz." dedi.

Köpek Bulduk Hayvan Trol 

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