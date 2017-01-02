Barbaros Şansal'dan skandal paylaşım



Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından yine Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.



SINIRLARI ZORLADI



Yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği Kıbrıs'tan, anavatana, 'B*kunda boğul Türkiye' diyerek seslenen ve rezilliğin sınırlarını zorlayan Şansal şu ifadeleri kullandı;



'Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize girdi, mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın'

