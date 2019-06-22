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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Barakada tüp patladı: 1 yaralı (2) - ZONGULDAK

Barakada tüp patladı: 1 yaralı (2) - ZONGULDAK

- Patlamada yaralanan Fatih Aksu'nun Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki Zonguldak 'ta barakada tüp patladı: 1 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçede sahil kenarında barakada bulunan tüpte, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.Olayda, barakada bulunan Fatih Aksu yaralandı.Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ilk tedavisinin ardından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.Patlama nedeniyle barakada hasar oluştu.

Tüp Patlaması Hastane Gaz Sıkışması Tüp Patladı 

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