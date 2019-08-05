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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Baraja giren 17 yaşındaki çoban kayboldu

Baraja giren 17 yaşındaki çoban kayboldu

bölgeden görüntüler

Jandarma Sağlık Ekipleri 

-fotoğraflar

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja giren çoban kayboldu. Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi'ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, birden gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının endişeli bekleyişi devam ederken, Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor. (MSA-Y)
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