Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler - MUĞLA

Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler - MUĞLA

- Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler - Setten görüntüler - Mumcular barajından detaylarBaraja akan derenin önüne kaçak set çekmişlerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yakın bir bölgedeki dere önüne kaçak set çekildiği belirlendi.İlçede son günlerde etkili olan yağışa rağmen Mumcular Barajı'nda su seviyesinin artmaması üzerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler, baraja yakın mesafedeki derenin önüne beton set çekildiğini tespit etti.Setin ne amaçla yapıldığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Beton setin Bodrum Kaymakamlığı onayıyla gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

Kaçak İçme Suyu 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı