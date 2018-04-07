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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Cesedin baraj kenarında görüntüsü

Bild Kadın Cesedi Avcılık Sağlık Ekipleri Balık Tutma 

-Ceset torbasına ve tabuta koyulması
-Jandamalar tarafından yola kadar taşınması
-Genel görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiindeki baraj kenarında su içerisinde balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde yüz üstü yatan bir kadın görünce durumu Jandarma ve 112´ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler. Cenaze, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor.
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