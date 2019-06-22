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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj gölüne giren genç kayboldu - ADANA

Baraj gölüne giren genç kayboldu - ADANA

- Ekiplerin baraj gölü bölgesine inişi - Seyhan Baraj Gölü'nden görüntüler - Dalgıçların kayıp genci arama çalışmalarından görüntüler - Botlarla arama çalışmasına katılanlardan görüntü - Kıyıda bekleyenlerden detay - Kayıp gencin yakınlarının göle birlikte giren kuzenlerine tepkisi Adana 'da baraj gölüne giren genç kaybolduADANA (AA) - Adana 'da yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki kişi kayboldu.Akrabalarıyla gittiği Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde gezen Mert Kurt, yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.Kurt'un bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can - Kur ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Sualtı polisi, Kurt'un en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.Haber üzerine olay yerine gelen gencin yakınları, gözyaşı döktü. Bazı aile üyeleri, Kurt'la göle giren kuzenlerine tepki gösterdi.Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmasına, yarın sabah tekrar başlanacağı belirtildi.

Yüzme Polis Baraj Gölü Sudan Gözyaşı 

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