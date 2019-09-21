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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj gölüne giren çocuk boğuldu - ADANA

Baraj gölüne giren çocuk boğuldu - ADANA

- Su Altı ekibinin çocuğu gölden çıkarması - Sağlık ekibinin boğulan çocuğa müdahale etmesi - Çocuğun yakınlarının ağlamasıBaraj gölüne giren çocuk boğulduADANA (AA) - Adana 'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Mangal Park'a ailesiyle piknik yapmaya gelen Umuthan Er (15), serinlemek için park kıyısındaki baraj gölüne girdi.Er'in suda bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çocuğu baraj gölünden çıkardı.Ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis Bild Baraj Gölü Sağlık Ekipleri 

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