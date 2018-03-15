Baraj gölünde kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

-Yakınlarının görüntüsü



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü'nde 10 Mart günü teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Muratlı Barajı kapakları zaman zaman açılarak suyun çekilmesi ile Ankara ve Artvin dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda da bir sonuç alınamadı. İlçenin Muratlı köyünde baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması sonucu Ekrem Aydın (39) kıyıya çıkmayı başardı, Muhammet Ay (50) ise suda kayboldu. Olaydan sonra AFAD ile Deniz Polisi dalgıçları botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. 5 gündür süren arama çalışmaları sabah bir umut ve akşam hüzünle ayrılan kayıp yakınları gün boyu bir umutla kıyada gelecek bir haberi bekliyor. Öte yandan, bölgeye çağrılan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden oluşan 15 kişilik su altı ekibi ile arama çalışmaları sürüyor.

