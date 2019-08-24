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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj gölünde boğulma - ADANA

Baraj gölünde boğulma - ADANA

- Baraj gölünde polis ekiplerinin çalışması - Sudan cesedin çıkartılması Adana 'da baraj gölünde boğulmaADANA (AA) - Adana 'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, polise, göle bir kişinin girdiği ancak gölden çıkmadığı ihbarında bulundu.Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından gölden bir erkek cesedi çıkardı.İsminin Osman S. (25) olduğu belirlenen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Cenaze Baraj Gölü Polis Ekipleri 

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