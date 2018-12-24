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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bankada çıkan yangın paniğe yol açtı

Bankada çıkan yangın paniğe yol açtı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Banka Şubesi Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-VATANDAŞ RÖPORTAJI

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir banka şubesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası panik yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın Cide Şubesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Panik yaşanırken, bankada bulunan çalışanlar ve vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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