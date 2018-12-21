Banka yöneticisinin sır intiharı...Veda mektubu bırakıp kendini astı

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( İSTANBUL )- Veda mektubu bırakan bir bankanın üst düzey yetkilisi kendini astı İSTANBUL



- Sarıyer’de bir bankada üst düzey yöneticilik yapan Ümit Çelikten, veda mektubu bırakarak intihar etti. Doğalgaz borusuna kendini asan Çelikten hayatını kaybetti. Sarıyer, Tarabya Mahallesi, Lale Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah Maslak’ta bulunan genel merkeze gitmeyen Ümit Çelikten’i arayan arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine Çelikten’in evine gelen arkadaşları zile bastı. Ancak Çelikten’in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren arkadaşları karşılarında doğalgaz borusuna asılan arkadaşlarını buldu. Korkunç manzara karşısında şoka giren arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelikten’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Ümit Çelikten’in iş arkadaşı Akın Yılmaz,’’Sabah işe gelmedi. Bir süre aradık. Ancak ulaşamadık. Evine geldik, kapı kapalıydı. Çilingir yardımıyla içeri girdik ve şok manzarayla karşılaştık. Bankamızın başı sağolsun’’ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Çelikten’in dairesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da yerinde takip etti. Çalışmalar sırasında Ümit Çelikten’in bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Mektubunda çalışma arkadaşları ve ailesine veda ettiği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ümit Çelikten’in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

