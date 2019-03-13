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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Banka soygunu - İZMİR

Banka soygunu - İZMİR

- Banka şubesinden görüntüler - Güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinini çalışmalarında görüntülerGÜNCELLEME - İzmir 'de banka soygunu - Karabağlar ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı - Şüpheli, kuru sıkı tabanca ve 50 bin lirayla polise teslim olduŞÜPHELİNİN TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'de, bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit eden ve kasadaki bir miktar parayı çalan soyguncu polise teslim oldu.Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankanın şubesine gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve güvenlik kameralarını inceledi.Zanlının otomobil veya ticari taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.Soyguncu M.Y, bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu.Polis ekipleri, kuru sıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı.M.Y. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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