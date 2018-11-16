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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bandrolsüz içki operasyon - TEKİRDAĞ

Bandrolsüz içki operasyon - TEKİRDAĞ

- Ele geçirilen içkilerden detaylar Tekirdağ 'da bandrolsüz içki operasyonu - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen bandrolsüz içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bandrolsüz içki imalatı yapan şüphelilerin adreslerini belirledi.İlçeye bağlı Yenice, Havuzlar ve Rumeli mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 260 litre şişelenmiş kaçak rakı, 75 litre viski, 35 litre ev yapımı şarap ile çok sayıda hologram, bandrol ve etiket ele geçirildi.Operasyonda, K.K, S.B, O.S ve B.Y gözaltına alındı.

Jandarma Kaçak Bandrol Hologram 

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