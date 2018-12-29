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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bandırmaspor ara transfere hızlı başladı

Bandırmaspor ara transfere hızlı başladı

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Mülkü İnci'nin konuşması

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Ara Transfer Basın Mensupları 

-Yeni transferlerin sözleşme imzalamaları

- - Sekiz yeni transfer bordo beyazlı renklere imza attı. BALIKESİR

- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da lige verilen devre arasında transfer çalışmaları hızlı başladı.
Bandırmaspor lige verilen devre arasında bir yandan Antalya Kampı ile çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ara transferler ile takıma taze kan arayışlarını sürdürüyor. Bandırmaspor Kulüp Binası'nda yapılan basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve yeni transferleri tanıtan Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve Basın Sözcüsü Mülkü İnci, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu'nun tavsiyeleri üzerine şu ana kadar 8 yeni transfer gerçekleştirdiklerini, transferlerin devam edeceğini ifade ettiler. Yapılan basın toplantısında Menemen Belediyespor'dan sol kanat oyuncusu Deniz Ataç, Niğde Anadoluspor orta saha oyuncusu Taner Yılmaz, Niğde Anadoluspor'dan santrfor Mehmet Gürkan Öztürk, Bayrampaşaspor'dan Santrfor Üstün Bilgi, Amedspor'dan Kaleci Zülküf Özer, Menemen Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Samet Günhan, Rizespor'dan Kaleci Mert Kuleli ve Zonguldak Kömürspor'dan stoper Şevket Güngör ile sözleşme imzalandı. "İnşallah yukarılara doğru çıkacağız" Basın Sözcüsü Mülkü İnci yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızı Bandırmaspor'u küme düşmekten kurtaracak arkadaşlar olarak bakıyoruz. İnşallah yukarılara doğru çıkacağız. Sözleşmelerimizi yaptık. Ara vermeden kampa geçecekler. Hayırlısı ile ligi orta sıralarda bitiririz ve iyi bir gidişat yakalarsak play off'a kadar gidebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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