Bandırma Körfezi’nde balık bereketi...Hamsinin kilosu 15 liraya geriledi

-Balık mezatından görüntüler, balıkçıların bağırışları

-Balıkçı teknesinden balıkların indirilmesi

-Avlanan kefal balıklarını ellerinde gösteren balıkçılar

-balıkçının şarkı söylemesi

-El arabalarıyla taşınan balıklar

-Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık'ın açıklamaları



( BALIKESİR )- Işık: "Lambalı avcılık olmazsa Türkiye’nin hiçbir yerine balık gitmez" BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül tarihinde başlayan denizlerde avlanma sezonunda yaklaşık 1 ay geride kalırken, balık fiyatları ucuzlamaya başladı.

Ülke genelinde balık avlama yasağının sona erdiği 1 Eylül tarihinin üzerinden bir aya yakın bir süre geçmesi ardından balık fiyatlarında düşüş başladı.

Yasağın kalktığı ilk günlerde tezgahta 30-35 TL’den satılan hamsinin fiyatı 10-15 TL’ye kadar geriledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hale yanaşan teknelerde ilk günlere oranla balık çeşitliliğinin arttığı da gözlemlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne bugün bin kasa hamsi, 700 kasa sardalye, 250 kasa istavrit, 80 kasa kolyoz, 500 adet lüfer, 250 kasa marya ve 200 çift palamut geldiği öğrenildi.Hamsi balığının kasası 100-135 TL’den, sardalyenin kasası 70 ile 110 TL arasından, istavritin kasası 80 ile 130 TL arasından, lüferin tanesi 20-45 TL’den, palamutun çiftinin de 40 TL’de alıcı bulduğu belirtildi."Lambalı avcılık olmazsa balık olmaz"Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, İhlas Haber Ajansı'na



yaptığı açıklamada, "Balık sezonu bereketli. Geçen yıl ki gibi bol hamsi yok ama boyları iri. Eylül ayının başında kasası 300 liraya alıcı bulan hamsinin fiyatı 100 TL’ye kadar gerilemiş durumda. Sardalye ve istavrit bol çıkıyor. Palamut bu yıl çok az. Günde 100 çift ancak geliyor. Ekim ayının daha bereketli olacağını düşünüyorum" dedi.

Son günlerde balıkçıların farklı açıklamalarda bulundukları ve Marmara Denizi’ndeki balık popülasyonuna zarar verdiği iddia edilen lamba ile balık avlama konusunda da açıklamalarda bulunan Işık, "Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz, Bakanlığımızın, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği verilerde bilhassa Eylül ayında deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için 5-6 kulaçlarda balık dağınık bir şekilde suyun üstünde duruyor. Bunun lamba yakmadan toplanması imkansız. Zaten şu anda lambayla avcılık olmazsa Türkiye’nin hiçbir yerine balık gitmez. Zaten şu an Karadeniz’de balık yok. Ekim Ayı’nın 15’ine kadar lambayla avcılığın olmasından yanayım. Balığı başka türlü tutmanızın imkanı yok. Deniz suyu sıcaklığı azaldığı zaman balık ondan sonra toplanmaya başlıyor. Rahatlıkla ışıksız da avlanabiliyor ama lamba kullanmadan denizdeki teknelerin 5-10 kasa balık avlayarak yaşama şansları hiç yok" diye konuştu.



