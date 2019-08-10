Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Bandırma İskelesi tabela

Arefe Günü Körfez Trafik Yoğunluğu Deniz Otobüsü 

-Deniz otobüsünden gelen yolcuların toplu inişleri
-Deniz otobüsünden inen yolcuların ellerinde valizleri ile yürümesi
-Deniz otobüsünden inen araçlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İDO İskelesi'nde arefe günü nedeniyle yolcu ve araç yoğunluğu had safhaya ulaştı. İstanbul'dan Bandırma, Erdek, körfez bölgeleri ve İzmir'e gitmek isteyen tatilciler İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Bandırma iskelesinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından yoğunluğun karşılanması amacıyla günde 8 sefere kadar yükseltilen Bandırma - Yenikapı hattı arife günü ise karşılıklı 12 sefere çıkartıldı. Arefe günü 4 bine yakın araç ve 12 bin yolcunun Yenikapı - Bandırma hattını kullanması öngörülürken, çoğunluğu araçları ile tatile çıkan tatilciler Erdek - Bandırma ve Bandırma - Bursa yollarında da uzun araç kuyruklarının ve trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu. Bandırma İDO İskelesi önünde bekleyen çok sayıda taksici ise deniz otobüsü ile araçları olmadan gelen tatilcileri gidecekleri yerlere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Mega Projeleri İncelediErdoğan Mega Projeleri İnceledi
Körfez Geçişinde Köprü Ayakları YükseliyorKörfez Geçişinde Köprü Ayakları Yükseliyor
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı