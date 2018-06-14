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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bandırma'da tatilci yoğunluğu başladı

Bandırma'da tatilci yoğunluğu başladı

- Feribot iskelesi tabelalar

Ticari Taksi Arefe Günü Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Deniz Otobüsü 

-- Feribottan inen insanlar, ellerinde valizlerini taşıyanlar
-- Feribottan inen araçlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Türkiye bayram tatiline arefe gününden başladı.
İstanbul Yenikapı'dan Balıkesir'in Bandırma ilçesine sefer yapan deniz otobüsü ve feribotlar doluluk rekoru kırıyor. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Balıkesir'in Erdek ve Marmara ve Avşa Adaları'na akın eden tatilciler Bandırma İDO Feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Arefe günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca gidiş dönüş toplam 70'in üzerinde sefer yapacak olan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü ve feribotlar ise Bandırma'ya dolu olarak demir atıyor. Deniz yoluyla bugün ve yarın Bandırma'ya 3 bin araç ve 15 bin yolcunun gelmesi bekleniyor. Her seferinde yüzlerce araç ve yolcuyu Bandırma İskelesine indiren deniz otobüsü ve feribotlar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar da yaşanıyor. Deniz otobüsü ve feribotların geliş saatlerinde ticari taksiler de yolcu kapma telaşına başlıyor. Tatillerine araçsız olarak gelen tatilciler ticari taksileri kullanarak Bandırma'dan Erdek'e geçiş yapıyorlar. Tatilleri için Marmara Adası veya Avşa'yı tercih eden tatilciler de Bandırma'dan Erdek'e ulaşarak, Erdek'ten adalara kalkan feribotlara biniyor. Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun bayramın üçüncü günü olan 17 Haziran Pazar günü de artacağı ifade ediliyor. (İA-UGR)
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