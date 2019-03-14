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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balkondan çamaşırları toplamayınca öldüğü belirlendi - ELAZIĞ

Balkondan çamaşırları toplamayınca öldüğü belirlendi - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasıBalkondan çamaşırları toplamayınca öldüğü belirlendi - Elazığ 'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahmi Doğan, balkonundaki çamaşırları toplamayınca komşuları şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi - Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi.Komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Televizyon Bild Müfettiş Emekli Müfettiş 

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