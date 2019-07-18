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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balkon altına bırakılan çantalar polisi alarma geçirdi

Balkon altına bırakılan çantalar polisi alarma geçirdi

Polis detay

Polis Bomba İmha Uzmanı Bomba İmha Uzmanları Şüpheli Çanta Irak 

-Bomba imha uzmanı detay
-Netbook detay
-Çantalar detay
-İçindeki eşyalar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir binanın zemin kat balkonu altına bırakılan 5 şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çantalardan kullanılmış giyim eşyaları çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak üzerindeki 4 katlı binada yaşayanlar, zemin kat balkonu altına bırakılan 5 çantadan şüphelendi. Bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk kontrolün ardından çantaların olduğu alan güvenlik şeridi ile kapatılıp, bomba imha uzmanlarından destek istenildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanının incelediği 5 çantadan kullanılmış kıyafetler ve bir netbook çıktı. Polis netbooka ve çantasına el koyarken, diğer eşyalar olduğu yerde bırakıldı.
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