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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Balıklıgöl’ün su analizi laboratuvarlarda yapılıyor

Balıklıgöl’ün su analizi laboratuvarlarda yapılıyor

LABORATUVARDA İNCELENEN SU

Laboratuvar Teknoloji Aşırı Yağış Borat Kış Mevsimi 

-UZMANLARIN ÇALIŞMASI
-YETKİLİLEİRN BALIKLIGÖLÜ İNCELEMESİ VE AÇIKLAMA
-NOT: GÖRÜNTÜLER BELEDİYE TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor. Modern teknolojin getirdiği yenilikler ile sürekli suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl’de kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla alt yapı revizyon çalışmaları yapmış alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi yapmıştı. Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu. “Balıklıgöl’de her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir” Balıklıgöl’ün değişik yerlerinden numune alıp incelediklerini söyleyen Kızılelma, “Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatları ile Balıklıgöl’ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıklıların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştür” diye konuştu.

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