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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıklıgöl’ün satışa çıkarıldığı iddiası

Balıklıgöl’ün satışa çıkarıldığı iddiası

balıklıgöl tepeden görüntüler

Balıklıgöl İnternet Sitesi Lyon Varis İnter 

-yerleşkenin görüntüleri
-balıklar ve su
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )-İnternete ilan verip Balıklıgöl'ü satılığa çıkarttı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Balıkgöl’deki 62 metrekarelik alanın hissedarı olduğunu iddia eden şahıs, internete ilan vererek bu kısmı satışa çıkardı. Şanlıurfa’nın önemli mekanlarından biri olan Balıklıgöl’ün içerisindeki Halil-ür Rahman Medresesinin varislerinden olduğunu iddia eden 35 yaşındaki Mustafa Nimetoğlu, medresenin yüzde 9’unu oluşturan 62 metrekareye tekabül eden kısmını 9 milyon liraya satılığa çıkarttığını duyurdu. Bir internet sitesine ilan veren şahıs, yakınlarından tepki görünce kısa süre sonra bu ilanı kaldırdı. İstanbul’da ikamet ettiği öğrenilen şahsın ilanda ise alanın inşaat izni olmadığını ve dünyevi değil uhrevi değerinin çok fazla olduğunu yazdığı belirtildi.
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