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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balıklıgöl'de turizm mevsimi 12 aya yayıldı

Balıklıgöl'de turizm mevsimi 12 aya yayıldı

Balıklıgölden görüntüler

Kanalizasyon Yabancı Turist İçme Suyu Yağmur Suyu 

-Yapılan çalışmalar sonrası alandan detaylar
-röportaj

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın dini, tarihi ve turistik en önemli mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de tamamlanan altyapı ve çevre düzenlemesinin ardından bölgede turizm mevsimi yılın 12 ayına yayıldı. Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Balıklıgöl'deki değişim vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yıl içerisinde sil baştan ele aldığı ve kanalizasyon, içme suyu ile yağmur suyunu kapsayan altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kış aylarında su birikintisinin yaşanmadığı kutsal mekana yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Platoyu gezmeye gelen vatandaşlar çalışmalarından dolayı yetkiliklere teşekkür etti. Öte yandan, son 40 gündür etkisini gösteren yağışlar sonrası Balıklıgöl'de herhangi bir taşkın olayı yaşanmadı. (BB-SD-
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