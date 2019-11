Balıkesirli itfaiyeciler göreve dua ile başlıyor

-Dua yapılması

-İtfaiyecilerin göreve gidişi ve yangına müdahale



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığında ve ilçelere bağlı tüm itfaiye birimlerinde görevli itfaiyeciler, göreve başlarken dua ile işlerine başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı tüm itfaiye birimlerinde her nöbet değişimi sonrası yeni gelen itfaiye erleri göreve dua ile başlıyor. Balıkesirli itfaiyecilerin gelenek haline getirdiği dua ile çalışma gününde itfaiyecilerin görevleri esnasında kazasız, afetsiz ve sağlık içinde görev yapmaları için yaptıkları dua şu şekilde: "Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi artır. Sevgimi cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrinin sırrına beni de dahil et! Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi yakınlarımı koru, ordumuza kazasız belasız zafer nasip eyle Allah'ım. Amin."



