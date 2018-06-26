Balıkesirli iş adamı Cezayir’e makine ihraç etti

-Makinelerin yüklenmesi

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-Adel Tebbal ile röp.

-Coşkun Sever ile röp.

-Aref Lalami ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Makine teknisyeni Coşkun Sever, ürettiği tel örme makinelerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediyor. 13 yıl önce kullanmak için satın aldığı tel örme makinelerini geliştirerek kendi imal etmeye başlayan Coşkun Sever, 10 yıldan beri ürettiği makineleri ihraç etmeye başladı.

Burhaniye Ağır Sanayi Bölgesi'ndeki mütevazı atölyesinde ürettiği tel örme makinelerini İran, Irak, Suriye, Afrika ve Avrupa’da çeşitli ülkelere ihraç eden Sever, son olarak geliştirdiği, dünyada kalitesi en yüksek 3 adet otomatik tel örme makinesini de Cezayir’e ihraç etti. Tel örme makinelerinin yanı sıra otomatik peynir kesme makinesi de imal eden Sever, bu ürünün de mandıralarda hizmet vermeye başladığını söyledi.



Katıldığı fuarlarda makinelerini tanıtan Burhaniyeli müteşebbisin hedefi daha çok ihracat yapmak. Coşkun Sever, Sever Makine olarak Burhaniye ilçesinde 2005 yılında tornacılıkla iş hayatına başladığını ve da sonra tel örme sektöründeki eksiklikleri görerek tam otomatik tel örme makinesi imalatına başladığını kaydetti.

Coşkun Sever'in son ürettiği 3 makineyi de Cezayir’li Adel Tebbal ve Aref Lalami satın aldı. Makineyi almak için ilçeye gelen konuklar yöreyi beğenince tatil yapmaya da karar verdi. Coşkun Sever’in makine mühendisi olan oğlu Enes Sever’de ekibe katılırken, hedef daha çok ihracat yapmak. 2008 yılından bu yana makine üretimi yaptığını anlatan Coşkun Sever, “ Bu güne kadar çok sayıda fuara katıldık. Bu nedenle de ürünlerimiz tanındı. Son olarak ürettiğimiz 3 adet makineyi de Cezayir’e sattık. Makineleri almak üzere ilçemize gelen konuklarımız yöremizi çok beğendi. Bunun için tatillerini de burada geçirmeye karar verdiler. İhracatlarımız devam edecek” dedi.

Türkiye’yi çok beğendiğini anlatan Cezayir’li iş adamı Adel Tebbal, “ Makineleri çok beğendik. Burhaniye’yi de çok beğendik. Ticaretimiz devam edecek” dedi.

Aref Lalami de, “Makineleri ve Burhaniye’yi çok beğendik. Bunun için tatilimizi de burada geçireceğiz” dedi.



