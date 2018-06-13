Balıkesir otelleri bayramda yüzde 100 dolu

-İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALTI'NIN AÇIKLAMASI



( BALIKESİR -ÖZEL) - Balıkesir 2 milyon turist ağırlayacak BALIKESİR



- Yaz sezonu boyunca yaklaşık 2 milyon turisti ağırlamaya hazırlandıklarını ifade eden Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, toplam 56 bin yatak kapasitesine sahip konaklama tesislerinde Ramazan Bayramı boyunca yüzde 100 doluluk oranı yaşanacağını belirtti.

Balıkesir’in hem Marmara hem de Ege denizinde 300 kilometre kıyısı ve 28 tane adası olduğuna dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, "Balıkesir’de kıyı turizmine ilave olarak termal kaynakları da bulunmakta ve Türkiye'nin en çok termal kaynağı olan illerden bir tanesi. İlimizde turizm amaçlı su sporları yapılmakta ve 80 adet gezi teknesi bulunmakta. Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu sıralarda Balıkesir’in 11 adet 5 yıldızlı oteli 15 adet 4 yıldızlı oteli, belediye belgesi olanlarla birlikte 30’u bulan 4 yıldızlı oteller ve toplam 450 adet pansiyon ve diğerleri de çeşitli yıldızlı oteller olmak üzere binin üzerinde konaklama tesisi bulunmaktadır. Otellerin toplamında 56 bin yatak kapasitesi mevcuttur. İlimizde bayram ve yaz tatillerinde 2 milyonu aşkın bir turist hareketliliği her an için bulunmaktadır. Balıkesir’in bu turizm potansiyelini daha nitelikli ve 12 aya yaymak için yaptığımız çalışmalarda devam etmektedir. Yazın 3 ay boyunca Balıkesir’de konaklama olarak herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ramazan Bayramı öncesinde bütün otel ve pansiyonlarımızda rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda. Bayram tatilinde yüzde 100’lük doluluk oranıyla yaşanacak. Yaz tatilinde de ben yine bütün rezervasyonlarında dolu olduğu doğrultusunda bilgiler geliyor. Yaz ve Bayram tatillerinde ilimizde doluluk oranı yüzde 90 ve yüzde 100 arasında değişmektedir" dedi.



