Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı

BALIKESİR



- Balıkesir'de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi'nin kesiştiği noktada 12 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.