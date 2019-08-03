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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın - BURSA

Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın - BURSA

- Cenaze töreninden görüntüler - İvrindi ilçesindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 17 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz, Bursa 'da son yolculuğuna uğurlandı - Teyze ve yeğeninin cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu öğrenildiBURSA (AA) - Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17) cenazeleri Bursa 'da defnedildi.Yavuz ve Yılmaz'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan DNA testinin ardından Kestel ilçesi Ümit Alan Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Burada helallik alınıp dualar edildikten sonra cenazeler, Ümitalan Camisi'ne götürüldü.Tabutlarına gelinlik ve sünnet kıyafeti konulan teyze ve yeğenin cenazeleri, akşam vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Bu arada, teyze ve yeğenin cansız bedenlerinin, yanan otobüste birbirlerine sarılmış halde bulunduğu öğrenildi.Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. tutuklanmıştı.

Cenaze Helal Yolcu Otobüsü 

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