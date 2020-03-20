Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - BALIKESİR

- Jandarma ekiplerinin operasyon için karakoldan gece çıkışları - Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığına getirilmesi - Karakoldan Adliyeye götürülmeleriBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Edremit ve Havran'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 51 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 12 mermi, 5 av tüfeği ve 12 fişek, bir sustalı bıçak, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Jandarma Komutanlığı Harekete Geç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
PKK'ya Ağır DarbePKK'ya Ağır Darbe
Hakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay ÇektiHakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay Çekti
Yakalanmasa Sofralardaydı!Yakalanmasa Sofralardaydı!
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı