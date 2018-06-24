- Balıkesir'de oy verme işlemi başladı

-SANDIK YÖNLENDİRME LEVHALARI

-KORİDORLARDAN DETAY

-VATANDAŞLARIN SEÇMEN LİSTELERİNE BAKMALARI

-OY PUSULARI ALMASI VE OY KULLANMA DETAYLARI

-RÖPORTAJLAR



( BALIKESİR )- Oy kullanmaya ilk gelenler yaşlılar oldu BALIKESİR



- Balıkesir’de oy verme işlemi saat 08.00’da başladı.

Balıkesir’de cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği için oy verme işlemi başladı.

Yapılan hazırlıkların ardından saat 08.00’da hazırlanan sandıklar oy kullanımı için açıldı. Yaşlı seçmenler sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için geldi. İlk oyları atanlar 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu. Balıkesir’de 945 bin 92 seçmen 3 bin 205 sandıkta oy kullanacak. (OF-

