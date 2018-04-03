Balıkesir’de çam kese zararlısına böcekli mücadele

-Larvaların ormana salınması

-Detay görüntüler

-Müdür Niyazi Aydın ile öp

-İbrahim Varoğlu ile röp

-Hasan Kaya ile röp



( BALIKESİR ) - Ormanlarda biyolojik savaş başladı BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Orman İşletme Şefliğinde, 10 yıldan beri, ormanlar da giderek artan çam kese böceği zararlısını yiyen 'calosoma sycophanta' türü böcek üretimine başlandı. Şubat ayında başlayan çalışmalarda bu yıl için 9 bin böcek üretimi hedeflenirken, üretilen ilk böcekler de Madra dağındaki çam kese böceğinin yaygın olduğu alanlara salınarak zararlı ile biyolojik savaş başlatıldı. Burhaniye Orman İşletme Şefliğinde boş bir lojman böcek üretim laboratuarı haline getirildi.

Şubat ayında doğal ortamdan toplanan 'calosoma sycophanta' türü böceklerin üretimine 20 Şubatta başlandı. Dün’de 600 adet böcek larvası Balıkesir Orman Başmüdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın’ın gözetiminde Madra dağındaki ormanlara salındı. Böcek üretiminin 20 Mayısa kadar devam edeceği açıklandı. Madra da ormanlara böcek salımına nezaret eden Balıkesir Orman Başmüdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın, ”Ormanlarda en çok görülen çam kese böceğinin biyolojik mücadelesiyle ilgili olarak yetiştirmiş olduğumuz yırtıcı böceklerin bir kısmını bu gün ormana salma işlemi yapıyoruz. Daha önceki yıllarda da bu çalışmalar yapıldı.8-10 seneden bu yana kimyasal mücadeleden tamamen vazgeçildi. Biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele dışında mücadele yapmıyoruz. Calosoma üretimini geçtiğimiz yıllarda da yaptık. 2017 yılında 10 bin adet calosoma üretildi ve ormanlarımıza salındı. Bu senede, programda bulunan miktardan daha fazla üreteceğiz Programımız 8 bin ama biz 9 bin civarında bir üretim gerçekleştirip ormanlarımıza bırakacağız. Bu gün burada yapmış olduğumuz üretimden 600 adet calosomayı doğaya veriyoruz. Calosoma dediğimiz yırtıcı terminatör bir böcek olup bu çam kese böceğinin erginlerini yemek suretiyle geçinmektedir. Daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar çok iyi neticeler verdi. Gene aynı şekilde faydalı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımıza bu şekilde bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Orman işçilerinden İbrahim Varoğlu da, ”Bu gün böcek işinde yardımcı olduk. Tırtılları tüketmek için böcekleri saldık Zevkli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Her sene tekrarlanıyor bu olay” dedi.

Laborant Hasan Kaya ise, ”Burhaniye Orman İşletme şefliğinde yetiştirmiş olduğumuz larvaları ormanlara saldık. Laboratuvar kurarak bu işleri yaptığımız için gururluyuz. Gençlik sahalarımızı kurtarmak için bu üretimi devam ettirmek istiyoruz”.dedi.



