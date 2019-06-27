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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir’de baba dehşeti: Önce araçla çarptı sonra silahla vurdu

Balıkesir’de baba dehşeti: Önce araçla çarptı sonra silahla vurdu

Olay yeri,

Acil Servis 

-Hayatını kaybeden kızın fotoğrafı

( BALIKESİR ) - Doktor kızını annesinin yerini söylemediği için öldürdü - Annesinin yerini söyleyemeyen doktor kızına önce araçla çarptı, daha sonra ile kurşunlayarak öldürdü BALIKESİR

- Antalya’dan itibaren doktor kızını takip eden baba Balıkesir’in Havran ilçesinde kızının kullandığı araca önce çarptı, sonra tabanca ile kurşun yağdırarak öldürdü. İddiaya göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki acil serviste görev yapan doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) 07 GIF 26 plakalı aracına takip cihazı koyan baba Mustafa Ali Yılmaz (57) 35 KC 919 plakalı araç ile kızını takibe aldı. Gece 01.00 sıralarında Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde ise önce kızının kullanmış olduğu aracına çarparak yoldan çıkarttıktan sonra kurşun yağdırarak kızını öldürdü. Olay yerinde 11 adet boş kovan bulunurken, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Silahın ise ruhsatlı olduğu öğrenildi. Kızını öldüren baba Mustafa Ali Yılmaz ise, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Pratisyen doktor Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın anne Gülden Yılmaz (49) ile ayrı yaşayan ve ayrılmak üzere olan baba Mustafa Ali Yılmaz arasında mal paylaşımı nedeniyle çıktığı, kızının annesinin yerini söylemediği ve onu desteklendiğini düşündüğü için gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
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