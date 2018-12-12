Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir CHP’de istifa sesleri

Balıkesir CHP’de istifa sesleri

PARTİ BİNASINDAN GÖRÜNTÜ

Başkan Adayı İstifa 

-İSTİFA SESLERİ

( BALIKESİR )- CHP'li başkan adayı Akın'ın geri çekildiğini duyan partililer il merkezi önünde toplandı BALIKESİR

- CHP’nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl binası önünde toplanmaya başladı.
CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir’i karıştırdı. Akın’ın adaylıktan çekildiği iddialarını üzerine çok sayıda partili il başkanlığı önünde toplandı. CHP Gençlik kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. (BD-
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı