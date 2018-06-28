Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile TRT’den canlı yayında TSM ziyafeti

- İzleyicilere ve konsere ait detaylar



( BALIKESİR - HD) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde TRT Müzik ekranından canlı yayında müthiş bir konser verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun katkılarıyla, Türk Sanat Müziği sanatçılarından Balıkesirli İsmail Özkan’ın hazırlayıp canlı olarak yayınlanıp sunduğu ‘Alaturka Akşamlar’ adını taşıyan program, Ayvalık’tan TRT Müzik ekranında canlı olarak yayınlandı. Sanatçı Özkan’ın konukları TRT’nin dev sanatçıları Elif Güreşçi ve Bekir Ünlüataer birbirinden farklı TSM eserlerini Ayvalıklı sanatseverlerle birlikte seslendirdi. Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ne ait Kapalı Spor Salonu’na saat 22.00’da başlayan konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Ayvalık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile kızı Semanur Uslu ile birlikte izlerken, eski TRT Sanatçı ve Ayvalık’ta TSM eğitimleri veren kendi adını taşıyan müzik grubu ile ilçede son derece başarılı konserler vermesiyle tanınan Gönül Tuna’da izleyenler arasında yerini aldı. Konserde sahnedeki sanatçılar,”Kıskanırım Seni Ben”, “Ne Çıkar Bahtımıza”, “Kapın Her Çalındığında O mudur diyeceksin”, “Yârim İstanbul”, “Bülbül Mayası”, “Ada Sahillerinde Bekliyorum”, “İhanetten Geri Kalan” gibi Türk Sanat Müziği’nin ölümsüz eserleriyle adeta dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Konser sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, “Sanatın ve sanatçının dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu’nun katkılarıyla Balıkesir’imizin medar-ı iftarı TRT Sanatçısı İsmail Özkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Alaturka Akşamlar’ adını taşıyan program bu gün Ayvalık’tan TRT Müzik ekranında canlı olarak yayınlandı. Değerli sanatçımız İsmail Özkan’ın konukları TRT’nin dev sanatçıları Elif Güreşçi ve Bekir Ünlüataer de birbirinden hoş TSM eserlerini Ayvalıklı sanatseverlerle birlikte seslendirdi. Bu özel gecede bulunmak bizim için büyük bir keyif ve ayrıcalık oldu. Değerli sanatçılarımıza bu nefis konser için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”diye konuştu.

(SS-

