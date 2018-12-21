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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: “Artık Balıkesir’in Teknokent’i var”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: “Artık Balıkesir’in Teknokent’i var”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun açıklamaları

Patent Teknoloji Kapalı Alan Konferans İş Dünyası 

-Teknokentten görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir’le beraber kampüs içerisinde yapımı devam Teknokent binasının inşaatında incelemelerde bulundu. Teknokent'in 3 yıl önce kurulduğunu, uzun zamandan bu yana yer tespiti yapılıp temelinin atılamadığını kaydeden Kafaoğlu, yönetime geldikten sonra hızlı bir şekilde karar vererek, üniversiteyle işbirliği içerisinde Teknokent inşaatının hızlı bir şekilde başladığını söyledi.

“Teknokent şehrimize katkı sağlayacak” Teknokent inşaatının şu anda yüzde 45 seviyelerinde bulunduğunu belirten Kafaoğlu “Haziran 2019’da inşaat tamamlanarak bir an önce teknolojiye, şehrin kalkınmasına, iş dünyasına, sanayicisine, üniversiteye hizmet etmesini bekliyoruz. Burada 70 ofis mevcut, konferans salonları, idari binalar ve sosyal donatılar yer alıyor. Teknokentin 8350 m2 kapalı alanı, 1300 m2 terası bulunuyor. Artık Balıkesir’in de teknokenti var. Burada ofis tutanlar teknokentin avantajlarından faydalanacaklar, Ar-Ge ve patent açısından şehrimize katkı sağlayacak. Teknokentin kuruluşundan bu yana emeği geçen belediye başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
“İnşaat hızla ilerliyor” Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir de, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu üniversitemize geldi. Üniversite hepimizin, Balıkesir’in. Teknokentin devam eden inşaatını ziyaret ettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teknokentin büyük ortaklarından birisi. Teknokentimizin inşaatı hızla ilerliyor, 2019 Haziran ayında teslim olacak. Artık üniversitemizde, Balıkesir’imizde patent sayısının artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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