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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkçının ağına el bombası takıldı

Balıkçının ağına el bombası takıldı

Balıkçı teknelerinden görüntü

El Bombası Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri Balık Tutma 

-Dalgıçların suya girmesi ve arama tarama çalışması
-Bombanın çıkartılması
-Barajdan detaylar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajında balık tutmaya giden balıkçının ağına takılan el bombası dalgıçlar tarafından barajdan çıkartılarak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısında akşam saatlerinde tekneyle balık avlamak isteyen 2 balıkçının ağına el bombası takıldı. Ağı çekerken bombanın takılı olduğunu gören balıkçılar, ağı tekrar suya bırakarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerini çağrıldı. Olay yerine gelen polis dalgıç ekiplerinin suda yaptıkları aramadan sonra el bombası bulundu. Bomba imha ekipleri, el bombasının fünyesini çıkararak bombayı etkisiz hale getirildi.

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