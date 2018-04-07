Balıkçılar turnayı gözünden vurdu

-balıkçıların avlanmaları

-kayıklarla açılmaları

-tutulan balıklardan detaylar

-balıkların açık arttırma ile satılması

-Ömer Arslanlar röp.



( BURSA - HD)- Altın borsası gibi balık mezadı BURSA



- Uluabat gölünde turna avının başlaması balıkçıların yüzünü güldürdü. Gölyazılı balıkçılıklar tuttukları balıkları açık artırmayla satıyor. İsteyen herkesin katıldığı balık mezadı altın borsasına benzetiliyor. Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde yapılan balık mezadı renkli görüntülere sahne oluyor. Balıkçılıkla geçimini sağlayan mahalle halkı, Uluabat Gölü'nden tuttukları balıkları Gölyazı meydanında açık artırmada satıyor. İsteyen herkesin katılabildiği balık mezadında en yüksek fiyatı veren balıkların sahibi oluyor. Keyifli anların yaşandığı açık artırma her gün tekrarlanırken, zıplayan balıklar ise alıcıların tercihi oluyor. Sabah ezanıyla birlikte balıkçıların göle açıldığını belirten Ömer Arslanlar, “Bu sene iyi balık var. 1 Nisan itibariyle turna mevsimi açıldı. İhracat yaptığımız İsrail balığının avı bitti. Fiyatlar gün güne uymuyor. Altın borsası gibi. Kilosu 15 lira ile 20 arasında değişiyor. Yaklaşık 60 kişi balık tutmaya çıkıyor” dedi.

Yasak dönemlerin haricinde her gün yapılan mezatta fiyatların tutulan balık sayısına göre değiştiğini belirten Arslanlar, parayı verenin iyi balığı aldığını söyledi.





