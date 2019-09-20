Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı



- Zonguldak’ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül 2019 tarihi 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda ‘gırgır’ tabir edilen balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 500 litre akaryakıta ise el konuldu. Öte yandan ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.

