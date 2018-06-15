'Balıkçı Abdullah'ın bungalovları kırsal mahalleye turist getirecek - BURSA
"Balıkçı Abdullah"ın bungalovları kırsal mahalleye turist getirecek - BURSA - İşletmenin havadan görünümü - Yer çekimleri - İşletme sahibi Abdullah Pehlevan'ın konuşması - Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke'nin konuşması"Balıkçı Abdullah"ın bungalovları kırsal mahalleye turist getirecek - Bursa 'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Dağdibi Mahallesi'ndeki vadide 24 yıldır alabalık üreten girişimci, müşterilerinin talebi üzerine inşa ettirdiği 4 bungalov ile mahallenin turizme açılmasına öncülük etmek istiyor - Alabalık üreticisi Abdullah Pehlevan:"Bu tarz bir işletme mahallemizde ilk olacak. Bu anlamda ben bu fitili ateşledim, inşallah devamı gelir"BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan Bursa 'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Dağdibi Mahallesi'ndeki vadide 24 yıldır alabalık üreten girişimci, müşterilerinin talebi üzerine inşa ettirdiği 4 bungalov ile mahallenin turizme açılmasına öncülük etmek istiyor. Bursa kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi Mahallesi, özellikle yaz ayarında zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yürüyüş yolları ve bol oksijenli temiz havasıyla büyükşehirlerin stresinden bunalanları ağırlıyor.Kırsal mahallenin Bük mevkisinde ailesiyle 24 yıldır alabalık üreten ve balık lokantası işleten Abdullah Pehlevan, bölgeye gelen ziyaretçilerin burada daha fazla zaman geçirme isteklerinin olduğunu gördü.Bunun üzerine işletmesinin bahçesine 4 bungalov inşa ettiren Pehlevan, doğup büyüdüğü mahallesinin turizme açılmasına katkıda bulunmak için çaba sarf ediyor. - "Ziyaretçilerimiz otel konforunda aradığı her şeyi burada bulabilecek"Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılında alabalık üretimine başladıklarını ve ilk zamanlarda üretimin tamamını toptan sattıklarını söyledi.
Bölge suyunun soğuk olmasına bağlı olarak balığın geç büyümesinden dolayı toptancılarla anlaşamadığını belirten Pehlevan, daha sonra üretim çiftliğinin bulunduğu vadiye alabalık lokantası açtığını anlattı.Pehlevan, Uludağ'ın eteklerinde, şehir yaşantısından ve stresten kurtulmak isteyenlerin, bölgedeki gezintileri sırasında yemek için işletmesini tercih ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bu muhteşem doğayı ziyaret edenler burada daha çok zaman geçirmek istiyor. Özellikle bize gelen müşterilerden bununla ilgili çok duyum aldık. Müşterilerimiz burada konaklayabilecekleri bir yerin eksikliğinden söz etti. Bunun üzerine ben de kendi imkanlarımla 4 bungalov inşa ettirdim. Her biri 25 bin liraya mal olan dubleks tarzı evlerde balkon da yer alıyor. Bölgede doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçilerimiz bungalovlarda otel konforunda aradığı her şeyi burada bulabilecek." - "Ben bu fitili ateşledim, inşallah devamı gelir"Bölge turizminin gelişmesi için çalıştıklarını dile getiren Pehlevan, "Bu tarz bir işletme mahallemizde ilk olacak. Bu anlamda ben bu fitili ateşledim, inşallah devamı gelir. Burası kırsal yer olduğu için illa birileri bir girişimde bulunacak, o iş tutarsa sonra başkaları tarafından devamı gelecek. Mahalledeki bazı arkadaşlar da girişimde bulunmak için zaman bekliyor. İnşallah bölgemiz turizmle kalkınır." ifadelerini kullandı.Pehlevan, işletmesinin Ramazan Bayramı sonunda hizmete açılacağını sözlerine ekledi. - "Böyle girişimcilerimize gerekli altyapı desteği vermeye hazırız"Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ise bölgenin kırsal turizm açısından ciddi potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, Pehlevan'ın yaptığı girişimin doğa turizmine katkı sağlayacağını vurguladı.Teke, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip olduğuna işaret ederek, "Böyle girişimlerin devamının geleceğini ümit ediyoruz. Bunların çoğalması bölge turizminin gelişmesi açısından önemli. Biz de belediye olarak böyle girişimcilerimize gerekli altyapı desteği vermeye hazırız. Büyükşehirlerde artık insanlar bunaldı. Buraları daha fazla ziyaret edilmesi gerekiyor. Bölge hak ettiği şekilde turizmden payını alacaktır." sözlerine yer verdi.