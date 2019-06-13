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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balık tutarken kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı

Balık tutarken kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı

112 ve itfaiye ekiplerinin mahallede beklemesi

Sahil Güvenlik Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Balık Tutma 

-İtfaiye ve polis aracının yola çıkması
-Polis ve itfaiye ekiplerinin ormanlık alanda yürümeleri
-Kayalıklarda bulunan yaşlı adama itfaiye ekiplerinin ulaşması
-Olay yerinden genel görüntüler
-Yaralıya müdahale edilmesi
-Sahil güvenlik botunun gelmesi
-Yaralının sedyeye alınması
-Yaralının bota alınması
-Sahil Güvenlik botunun olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşerek yaralanan yaşlı adam yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi Fener mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 75 yaşındaki Hayri Onay, Kırmacı Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ve halk arasında İnönü mevkisi olarak bilinen kayalıklarda olta ile balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden aynı bölgede balık tutan gençler durumu 112 sağlık görevlilerine bildirdi. Kırmacı Mahallesi’ne gelen 112 sağlık görevlileri ambulansın olay yerine gidememesi nedeniyle sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri polis ekipleri ile birlikte belli bir noktaya kadar araçla gittikten sonra ormanlık alandan yürüyerek güçlükle yaşlı adamın bulunduğu kayalıklara ulaştı. İtfaiye ekipleri bir süre yaralanan yaşlı adamın bilincini açık tutmaya çalıştı. Kayalıkların bulunduğu bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri yaralı adamı bota alarak karaya çıkartıp 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi devam ederken kafasında ve boyun kısmında yaralanma meydana geldiği ifade edildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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