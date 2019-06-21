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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğularak hayatını kaybetti

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğularak hayatını kaybetti

Barajdan görüntü alınması

Kanser Tedavisi Cenaze Aracı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Balık Tutma 

-Cenazenin barajdan çıkarılması
-Cenazenin cenaze aracına konulması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da balık tuttuğu esnada baraja düşen vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yükselen baraj seviyesi yüzünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü balık adam ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajı’nda eşi Konya’da kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Fatih Küçük, balık tutmaya baraja gitti. Barajın en sığ noktasına giden Fatih Küçük, balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süre su içerisinde çırpınan Fatih Küçük, olay yerinde hayatını kaydetti.
Ailesi haber alamayınca komşularına ulaştı İki gün boyunca Fatih Küçük’ten haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi. Bunun üzerine Fatih Küçük’ün balık tutmaya gittiğini tahmin eden komşuları, Karaçomak Barajı’na giderek kontrol etti. Kısa süre sonra yaşlı adamın aracına yol kenarında rastlayan komşuları, barajın uç kısmında su içerisinde Fatih Küçük’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Olay jandarma ekiplerine haber verildi Fatih Küçük’ün cansız bedenini gören komşuları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, Fatih Küçük’ün boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından Fatih Küçük’ün naaşı, sudan çıkarılmak istendi ama son günlerde yağan yağmur nedeniyle baraj seviyesinde meydana gelen yükselme yüzünden çıkarılamadı. AFAD balık adamlar, cenazeyi botla çıkardı Karaçomak Barajı’nın uç kısmının çok sığ ve dik yamaç olması nedeniyle Fatih Küçük’ün cansız bedeni çıkarılamayınca Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Botla birlikte baraja inen AFAD balık adam ekipleri, su içerisinde bulunan Fatih Küçük’ü bot içerine alarak karaya çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından Fatih Küçük’ün naaşı, cenaze aracına konarak otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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