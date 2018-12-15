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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balık aşkı yasak dinlemiyor

Balık aşkı yasak dinlemiyor

Çitler detay

Amatör Balıkçı Kayalı Amatör Olta Tehlikeli Yolculuk 

-uyarı levhaları detay
-balıkçıların falezlerden aşağıya inişi
-kayalıklar arasından gidişleri
-Uçurumda balık tutan balıkçı detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Uyarı için konulan levhaların hemen yanı başından çitleri aştılar, sarp kayalıklardan aşağıya tehlikeli yolculuk yaptılar ANTALYA

- Antalya’da balık tutkunu bazı vatandaşların, falezlerdeki uyarı levhalarının bulunduğu yerden çitleri aşarak canları hiçe sayması, görenleri hayrete düşürdü. Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant seyir terası yakınında, bazı amatör balıkçıların tehlikeye meydan okuyuşu, görenleri hayrete düşürdü. Balık tutkunu vatandaşlar, uyarı için konulan ‘Düşme tehlikesi var, boşluk var. Yaklaşma’, ‘Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır’ tabelalarının yanı başından çitleri aşarak yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklardan aşağıya indiler. Canlarını hiçe sayan balık tutkunları, daha sonra falezlerdeki uçurum kenarlarından oltalarını denize fırlattılar.
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