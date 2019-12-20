Balat’ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Gözaltına alınma anı

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( İSTANBUL - EK)- Şüphelinin genç kadını takip ettiği anlar kamerada İSTANBUL



- Balat’taki iş yerine yürüyen S.K.’yı takip eden ve ardından yaklaşarak taciz ettiği iddia edilen şüpheli Halil P. gözaltına alındı.Olay 15 Kasım’da Balat Mahallesi Cafer Mektebi Sokak’ta yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde iş yerine doğru yürüyen S. K. isimli kadını şüpheli Halil P. takip etmeye başlamıştı. Kadına yaklaşan şüpheli, iddialara göre sokakta kimsenin olmadığı esnada fiziksel tacizde bulunmuştu. S.K.’nın bağırması üzerine evlerinden çıkan mahalleliler, yardıma koşmuş ancak şüpheli kaçmıştı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilmiş ve S. K., şikayetçi olmuştu.Şikayetin ardından polis ekiplerinde başlatılan çalışmalarda şüpheli Halil P. yakalandı. Şüpheli Halil P. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Konuya ilişkin açıklama yapan şikayetçi S.K.’nın avukatı Burak Evci, “Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat'ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin Sosyal Medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Çevredeki bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Halil P., S.K.’yı takip ettiği ve ardından yaklaştığı görülüyor.



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