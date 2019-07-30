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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel tahliye oldu, yakınları cezaevi kapısında kurban kesti

Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel tahliye oldu, yakınları cezaevi kapısında kurban kesti

kurban kesimi

Cezaevi Çıkışı Ağaçlı Kurban Kesimi Kışla Hamile Kadın 

-dua edilmesi
-cezaevi detay
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk duruşmada tahliye edildi. Son işlemleri için Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen Sel kardeşlerin yakınları kapıda kurban kesti. Baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, mahkemenin tahliye kararından sonra Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirilerek çıkışları yapıldı. Sel kardeşlerin 30-40 kişilik grup sevenleri ve dostları cezaevi çıkışın karşısı ağaçlık alanda yanlarında getirdikleri koyun kesti. Sevenleri ve dostları ziyaretçi giriş ve çıkış kapısında bekledi. İddiaya göre Baklavacı Sel kardeşler protokol kapısından çıkış yaparak cezaevinden ayrıldı. Yakınları kurban kestikten sonra hocanın dua etmesinin ardından cezaevi çıkış kapısından ayrıldılar.
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