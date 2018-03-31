Baklava rekortmeni Mehmet Kanbur, “Baklavanın ana vatanı Türkiye’dir”

-Yakın plan

-Mehmet ve Atilla Kanbur

-Pişirilmiş baklava ve ödül

-Sinevizyon gösterisi

-Mehmet Kanbur açıklama



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Ankara’da gerçekleşen Travelexpo 3’üncü Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde yarım ton baklava hazırlayarak dünya rekoru kıran Kahramanmaraşlı dondurma ve baklava üreticisi Mehmet Kanbur, “Baklavanın ana vatanı Türkiye’dir” dedi.

Ustalar tarafından el birliğiyle hazırlanan ve 2.5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda, 11 bin 800 dilim şeklinde dev bir fırının içinde yapılan 513 kilogramlık baklava, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Baklavanın başkentinin Mezepotamya olduğunu söyleyen Kahramanmaraşlı dondurma ve baklava üreticisi Mehmet Kanbur, Yunanistan’ın baklavaya sahiplenmesinin nafile olduğunu anımsattı. Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu bütün bölgelerde tatlının olduğunu dile getiren Kanbur, “Bizim gayemiz burada Türk baklavasını dünyaya tanıtmaktır” Kanbur, “Bundan birkaç gün önce baklavada dünya rekorunu Ankara’da kırdık. Bizim gayemiz burada Türk baklavasını dünyaya tanıtmaktır. Yani burada Gaziantep vesaire değil, Türk baklavasının tanıtımıdır. Baklavanın bizim için ayrı bir yeri var. Doğumdan ölüme kadar her zaman baklava yenilir. 513 kilogram ağırlığındaki baklava ile dünya rekoru kırdık. Bu gurur hepimizin tüm Kahramanmaraşlılarındır. Yaptığımız baklavayı cevizli yaptık. İnşallah ilerde yeni rekorlar da gelecek. İnsanlara model olmak istiyoruz, herkes yaptığı işinde bir model olsun istiyoruz. Biz Türkiye ve Kahramanmaraş olarak yaptığımız bu işi canlı olarak gösterdik. Baklavanın anavatanı doğum yeri Türkiye’dir. Mezopotamya medeniyetin ve mutfağın doğum yeridir burası. Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu bütün yerlerde tatlı vardır” dedi.



